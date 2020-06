Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès imagine un gros départ à venir !

Publié le 3 juin 2020 à 3h15 par A.M.

Alors que le PSG a officiellement levé l’option d’achat de Mauro Icardi, Pierre Ménès ne voit pas comment Edinson Cavani pourrait rester

C'est désormais officiel, Mauro Icardi sera toujours parisien la saison prochaine. Leonardo a effectivement trouvé un accord avec l'Inter Milan afin de revoir à la baisse le montant initial de l'option d'achat de l'attaquant argentin qui était proche de 70M€. Le directeur sportif a finalement trouvé un terrain d'entente pour 50M€, hors bonus, afin de conserver Mauro Icardi. Et comme le souligne Pierre Ménès, cet accord pousse très probablement Edinson Cavani vers la sortie puisque le contrat du Matador prend fin le 30 juin.

«Ça sonne la fin de Cavani»