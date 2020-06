Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait contacté un gros nom du Real Madrid !

Publié le 3 juin 2020 à 10h15 par Th.B.

Alors que le PSG a avancé dans l’opération Mauro Icardi pendant le confinement, définitivement bouclée depuis peu, le club de la capitale aurait profité de cette pause pour bouger ses pions dans d'autres dossiers. Vinicius Jr aurait d’ailleurs été approché.

Leonardo et les hauts dirigeants du PSG travaillent d’arrache-pied en coulisse à l’approche du mercato estival. Dimanche, le champion de France a officialisé le transfert définitif de Mauro Icardi après un an de prêt pour les quatre prochaines saisons. Le directeur sportif du PSG s’active pour mener à bien d’autres opérations. Le recrutement d’un milieu de terrain et de deux latéraux seraient des priorités du club de la capitale désormais. Et pourquoi pas une surprise dans le secteur offensif ?

Le PSG et Liverpool seraient passés à l’action pour Vinicius Jr !