Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauro Icardi n’avait pas prévu de rester au PSG !

Publié le 3 juin 2020 à 12h30 par T.M.

C’est désormais officiel, Mauro Icardi est un joueur du PSG à part entière. Leonardo a trouvé un accord avec l’Inter Milan pour le transfert définitif de l’Argentin, qui restera donc dans la capitale la saison prochaine. Un plan de carrière qui n’était pas vraiment celui qui était prévu par le principal intéressé.

Leonardo tient déjà son premier coup de l’été. En effet, la saison prochaine, le PSG pourra compter sur Mauro Icardi, qui a signé ces derniers jours un contrat jusqu’en 2024 avec le club de la capitale. Initialement prêté cette saison par l’Inter Milan, l’Argentin a été transféré définitivement. Un accord obtenu après des négociations entre les deux clubs au sujet du montant de l’opération. Alors qu’une clause de 70M€ avait été actée au moment du prêt, Leonardo a finalement souhaité diminuer ce prix face au contexte actuel. Et le directeur sportif semble avoir obtenu gain de cause puisque selon les différentes informations, l’opération est annoncée à 50M€ + 8M€ de bonus. Un très joli coup pour le PSG qui conservera donc Mauro Icardi. L’avenir du natif de Rosario est ainsi désormais acté, bien que ce dernier semblait avoir d’autres plans en tête.

Icardi voulait la Juventus !

Si Mauro Icardi s’est donc officiellement engagé avec le PSG, c’est plutôt du côté de la Juventus qu’il semblait avoir la tête. En effet, comme l’a expliqué Tancredi Palmeri sur TMW , l’Argentin aurait attendu jusqu’au dernier moment l’offensive de la Vieille Dame pour venir le chercher. Il faut dire qu’au sein du club piémontais, on aurait assuré ces derniers mois qu’une offensive serait lancée cet été pour le recruter et lui permettre ainsi de revenir en Italie. Problème, cette offre n’est jamais arrivée. En effet, la Juventus aurait fait savoir à Icardi qu’elle ne pourrait pas assumer l’opération, notamment à cause du départ tardif de Miralem Pjanic. Face aux déroulements des événements, Icardi se serait donc résolu à faire une croix sur son transfert à la Juventus, signant à cette occasion avec le PSG. Mais cela n’aurait donc pas été le plan initial…

Une clause anti-Juventus ?

Ce n’est pas cet été que les chemin de Mauro Icardi et de la Juventus devraient se croiser. Et dans les prochains mois ? Alors que le dossier pourrait très bien être relancé à l’avenir, l’Inter Milan aurait toutefois tout prévu au moment de tomber d’accord avec le PSG. En effet, dans le contrat de l’Argentin, une clause « anti-Juventus » aurait été insérée. Celle-ci stipulerait que si le club de la capitale venait à revenir Icardi à un autre italien, il faudrait alors verser 15M€ supplémentaires. Un détail qu’il faudra alors prendre en compte pour le PSG au moment de négocier le prix d’un futur transfert du natif de Rosario de l’autre côté des Alpes.