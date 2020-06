Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Haaland… Une offensive inattendue pour cet été ?

Publié le 3 juin 2020 à 21h00 par Th.B.

Alors que les dossiers Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland ne semblent pas connaître d’évolutions positives, le Real Madrid pourrait dégainer une offre pour Jadon Sancho en marge du mercato estival.

Florentino Pérez travaillerait en coulisse afin de préparer de gros coups pour les fenêtres des transferts à venir. À l’été 2021, le président du Real Madrid ferait de Kylian Mbappé sa grande priorité. En ce qui concerne Erling Braut Haaland, son arrivée à la Casa Blanca serait elle attendue pour 2022. Le projet du club merengue serait clair en associant ces deux pépites ensemble pour assurer l’avenir du Real Madrid. Néanmoins, d’après AS , Jadon Sancho pourrait également débarquer en 2021 et serait pour sa part ouvert à l’idée de relever le challenge merengue. Mais la pépite de 20 ans du Borussia Dortmund serait susceptible de signer dès cet été.

Jadon Sancho au Real Madrid dès cet été ?