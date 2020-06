Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouvelle révélation à 140M€ sur le dossier Sancho !

Publié le 3 juin 2020 à 13h00 par La rédaction

Pisté par le Real Madrid dans le but de préparer la succession de Karim Benzema, Jadon Sancho pourrait bien prendre la direction de la Casa Blanca dans les prochains mois. Un club anglais prestigieux aurait effectivement été recalé malgré une belle offre !

En plus de tenter le coup Kylian Mbappé dans un an, Zinédine Zidane souhaiterait aussi voir Jadon Sancho intégrer son effectif lors du mercato estival de 2021. Dans le même principe que la pépite du Paris-Saint-Germain, l’ailier du Borussia Dortmund ne comptera plus qu’une année de contrat et une éventuelle opération serait donc plus facile et moins coûteuse. Désireux de passer un cap dans sa carrière, Sancho pourrait bien rejoindre le Real Madrid d’autant plus qu’un club anglais a déjà été recalé...

Une offre à 140M€ de Manchester United refusée !