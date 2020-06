Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergej Milinkovic-Savic doit-il être la priorité de Leonardo ?

Publié le 3 juin 2020 à 8h00 par La rédaction

En quête d'un renfort au milieu de terrain, Leonardo a érigé Sergej Milinkovic-Savic en priorité pour cet été. Mais l'international serbe possède-t-il le profil idéal pour le PSG ?

Après avoir bouclé le transfert définitif de Mauro Icardi, qui était prêté par l'Inter Milan jusque-là, Leonardo va pouvoir poursuivre son recrutement en s'attaquant à sa priorité. Et cela concerne notamment le milieu de terrain. Dans cette optique, comme révélé par le10sport.com, le grand objectif du directeur sportif du PSG se nomme Sergej Mlinkovic-Savic. Le milieu de terrain de la Lazio Rome est tenté à l'idée de rejoindre le club de la capitale et selon nos informations, Leonardo a même déjà dégainé une première offre de 60M€. Ce qui démontre que l'international serbe est la priorité du PSG. Mais est-ce le bon choix ?

Milinkovic-Savic, le bon choix ?

Le profil de Sergej Milinkovic-Savic semble parfaitement correspondre aux besoins du PSG au milieu de terrain qui manque de taille et de joueurs capables de casser les lignes. Toutefois, Leonardo garde d'autres pistes actives en cas d'échec avec l'international serbe de la Lazio Rome. Ainsi, comme nous vous le dévoilions, le directeur sportif du PSG apprécie également le profil de Lorenzo Pellegrini qui présente l'immense avantage de posséder une clause libératoire fixée à 30M€ et payable en deux fois. Par les temps qui courent, l'aspect économique est évidemment à prendre en compte, et cela pourrait pousser le PSG à se rabattre sur le joueur de l'AS Roma. Enfin, la piste menant à Ismaël Bennacer semble plus délicate compte tenu des exigences du Milan AC. Toutefois, l'international algérien plaît grandement à Nasser Al-Khelaïfi. Suffisant pour inverser la tendance ? Jusqu'ici, la priorité de Leonardo est toujours Sergej Milinkovic-Savic.



Selon vous, Leonardo a-t-il raison de s'attaquer à Sergej Milinkovic-Savic ?