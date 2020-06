Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Milinkovic-Savic, un casse-tête pour Leonardo ?

Publié le 3 juin 2020 à 16h30 par A.C.

Leonardo devrait rencontrer plusieurs problèmes de taille concernant Sergej Milinkovic-Savic, sa priorité pour renforcer le milieu du Paris Saint-Germain.

Mauro Icardi, c’est un dossier réglé. Désormais, Leonardo peu entièrement se consacrer à un autre gros dossier de l’été. Selon nos informations, le directeur sportif du Paris Saint-Germain souhaite frapper un gros coup au milieu et a déjà une belle shot-list. On y retrouve en effet Lorenzo Pellegrini de l’AS Roma, mais surtout Sergej Milinkovic-Savic de la Lazio. Le Serbe est tout simplement la grande priorité de Leonardo qui, il y a deux ans, était passé tout près de le recruter au Milan AC. Nous vous avons révélé qu’une première offre de 60M€ a été formulée par le PSG, pas retenue par la Lazio. Milinkovic-Savic pourrait d’ailleurs ne pas venir seul, puisque Leonardo lorgnerait également son coéquipier Adam Marusic et souhaiterait faire d’une pierre, deux coups. L’Équipe a d’ailleurs annoncé que le PSG souhaiterait boucler une opération à 80M€ pour les deux joueurs de la Lazio.

« Nous n’avons pas besoin de vendre, mais... »

Si le club romain semblait fermé à un départ de Sergej Milinkovic-Savic, les choses semblent avoir évolué. Dans une récente interview accordée à Sky Sport Italia , le directeur sportif de la Lazio a en effet laissé entendre que Milinkovic-Savic pouvait partir... mais à certaines conditions. « Le lien entre Milinkovic et la Lazio est très fort et il ne sera jamais rompu. Les discours sur son avenir seront faits au moment opportun. Nous n’avons pas besoin de vendre, mais nous ne mettons aucune barrière pour autant » a déclaré Igli Tare, envoyant clairement un message aux clubs intéressés par Milinkovic-Savic. « Il partira si et seulement si des offres qui lui conviennent et qui nous conviennent, nous parviennent. Dans le cas contraire, il restera avec nous et nous serons très heureux de continuer avec lui ». Le changement n’aurait toutefois pas eu lieu sur le prix, puisque Il Corriere dello Sport et Tuttosport assurent que la Lazio réclamerait toujours plus de 100M€ pour Milinkovic-Savic.

Milinkovic-Savic pencherait plutôt pour le Real Madrid