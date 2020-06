Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelles précisions de taille sur ce dossier à 30M€ !

Publié le 3 juin 2020 à 8h45 par A.C.

Des nouvelles précisions en provenance d’Italie sont tombées au sujet de l’intérêt du Paris Saint-Germain pour Ismaël Bennacer, le milieu de terrain du Milan AC.

Leonardo a fait un premier pas important, avec l’achat définitif de Mauro Icardi. Désormais, il peut exclusivement se concentrer sur son autre gros dossier de l’été : le recrutement d’un gros nom au milieu de terrain. Selon nos informations, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a activé plusieurs pistes comme Sergej Milinkovic-Savic de la Lazio, Lorenzo Pellegrini de l’AS Roma et Ismaël Bennacer du Milan AC. Pour ce dernier, nous vous avons même révélé qu’une offre de 30M€ a été faite, mais les choses stagnent, surtout que le PSG semble se concentrer sur Milinkovic-Savic pour le moment.

Pas de discussions entre le PSG et Bennacer ?

D’après les informations de Nicolo Schira, il n’y aurait pas vraiment de dossier Ismaël Bennacer au Paris Saint-Germain. Via son compte Twitter, le journaliste italien explique en effet qu’il n’y a aucune discussion entre le PSG et le milieu algérien, que le Milan AC ne souhaite pas vendre. Il faut dire que, après avoir été élu meilleur joueur de la dernière CAN, Bennacer s’est installé dans l’entrejeu milanais et est devenu une pièce essentielle du dispositif de Stefano Pioli.