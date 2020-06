Mercato - Arsenal : Lacazette vers l’Inter ? La réponse !

Foot - Mercato

Annoncé comme étant l’une des pistes privilégiées par l’Inter pour cet été, Alexandre Lacazette ne devrait finalement pas quitter Arsenal pour rallier le club italien.

Avec le probable départ de Lautaro Martinez vers le FC Barcelone, l’Inter devra lui trouver un successeur en attaque. Ces derniers jours, le nom d’Alexandre Lacazette est revenu avec insistance. Mais selon le journaliste italien Nicolo Schira, le buteur français d’Arsenal n’intéresserait pas Antonio Conte et ne devrait donc pas rallier l’Inter cet été.

