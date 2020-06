Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un contrat XXL attend Lautaro Martinez…

Publié le 3 juin 2020 à 5h15 par T.M.

Toujours à la recherche d’un terrain d’entente avec l’Inter Milan, le FC Barcelone serait déjà tombé d’accord avec Lautaro Martinez, qui verrait un contrat XXL l’attendre en Catalogne.

Cet été, le FC Barcelone compte bien régler la question de la succession de Luis Suarez. Le poids des années commence à se faire ressentir pour l’Uruguayen, de plus en plus embêté par son physique. Il faut donc penser à l’avenir et le club catalan a pour cela jeté son dévolu sur Lautaro Martinez. Actuellement à l’Inter Milan, l’Argentin est perçu comme le successeur naturel de Suarez au Barça. Mais reste à se mettre d’accord avec l’Inter Milan. Alors que les Blaugrana ne veulent pas s’aligner sur la clause libératoire de Lautaro Martinez, fixée à 111M€, une solution est recherchée pour faire baisser ce prix, tout en intégrant un joueur dans la transaction. Mais les négociations sont très longues.

Un salaire annuel à 12M€ ?

En attendant de trouver un accord avec l’Inter Milan, le FC Barcelone aurait déjà pris les devants auprès de Lautaro Martinez, avec qui un terrain d’entente aurait été trouvé pour son futur contrat. Ainsi, les deux parties se seraient accordées sur un salaire annuel de 12M€, auquel pourrait s’ajouter différents bonus. Une grosse augmentation pour l’Argentin, qui doit désormais attendre avec impatience que l’Inter et le Barça se mettent d’accord pour filer vers la Catalogne.