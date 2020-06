Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau couac dans l'opération Lautaro Martinez ?

Publié le 2 juin 2020 à 13h00 par La rédaction

Alors que les négociations traînent depuis des mois dans le dossier Lautaro Martinez, le FC Barcelone serait actuellement dans l’impasse, puisque l’Inter Milan bloquerait toute négociation avant d’avoir trouvé son remplaçant…

En fin de contrat en juin 2021, Luis Suarez pourrait laisser un énorme vide sur le front de l’attaque du FC Barcelone lorsqu’il partira. Un vide que le Barça chercherait déjà à combler, et pour cela, les Blaugranas cibleraient l’attaquant international argentin de l’Inter Milan Lautaro Martinez. Courtisé depuis des mois par les Blaugranas , qui voient en lui le parfait numéro 9 pour le Barça, Lautaro semble toujours plus proche de signer du côté de la Catalogne. Cependant, l’Inter bloquerait le dossier…

L’Inter veut trouver son remplaçant