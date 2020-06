Foot - Mercato - RC Lens

Mercato - RC Lens : Les Sang-et-Or préparent du lourd pour cet été !

Publié le 3 juin 2020 à 3h30 par A.M.

De retour en Ligue 1, le RC Lens n’a pas l’intention d’y faire de la figuration. Et grâce à une augmentation de capitale et des finances saines avec la montée, le club nordiste devrait mener un recrutement ambitieux.

Officiellement de retour dans l'élite suite à l'annonce de l'arrêt de la saison le 30 avril dernier, le RC Lens retrouve la Ligue 1 pour la première fois depuis 2015. Et cette fois-ci, les Sang-et-Or n'ont pas l'intention de faire un aller-retour et se montrent donc ambitieux dans l'optique de ne plus quitter la L1. Dans cette optique, son solide actionnaire Joseph Oughourlian a procédé à une augmentation de capital ce qui permet aux Lensois de se lancer dans un mercato qui promet d'être actif et ambitieux avec une enveloppe avoisinant les 18M€. En plus de la piste menant à Gaël Kakuta, pour lequel Amiens, relégué en Ligue 2, réclame 5M€, d'autres pistes sont intéressantes.

Un mercato qui s’annonce ambitieux