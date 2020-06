Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces nouvelles révélations sur la piste Allegri !

Publié le 2 juin 2020 à 16h45 par A.C.

Massimiliano Allegri, sans emploi depuis son départ de la Juventus et annoncé comme le grand favori pour succéder à Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain, semble prêt à revenir aux affaires.

L'arrêt de la Ligue 1, mais surtout le report de la Ligue des Champions, semble avoir donné du sursis à Thomas Tuchel. Ce dernier semblait en effet se diriger vers un départ inéluctable à la fin de la saison et Leonardo prépare d’ailleurs déjà le terrain pour son successeur. En décembre dernier, nous vous parlions déjà d’un premier contact entre le directeur sportif du PSG et Massimiliano Allegri, ancien coach de la Juventus. Cette piste existe toujours, puisque selon nos informations, des nouveaux échanges auraient eu lieu récemment entre le PSG et le technicien de 52 ans.

«Allegri est en train de négocier avec des clubs pour la saison prochaine »