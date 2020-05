Foot - Mercato - RC Lens

Mercato : Le RC Lens passe à l'action pour Kakuta, mais...

En quête de renforts afin de briller pour son retour en Ligue 1, le RC Lens s'active pour Gaël Kakuta, mais Amiens se montre gourmand. Un club de Dubaï se serait positionné.