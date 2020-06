Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Gérard Lopez scelle l’avenir de Luis Campos

Publié le 3 juin 2020 à 4h45 par T.M.

Aujourd’hui au LOSC, Luis Campos a dernièrement été annoncé un peu partout. Toutefois, Gérard Lopez a souhaité mettre les choses au point concernant son bras droit.

Alors que le projet de Gérard Lopez fonctionne bien du côté du LOSC, Luis Campos n’est pas étranger à cette réussite. Bras droit du président des Dogues, le Portugais est notamment en charge de l’aspect trading et les bons coups se sont multipliés pour les Nordistes, à l’instar de la vente de Nicolas Pépé pour 80M€ ou celle qui semble se profiler pour Victor Osimhen. Un atout indéniable pour le LOSC, mais cette union était dernièrement remise en question. En effet, Luis Campos était annoncé sur le départ et envoyé notamment à l’OM, Tottenham ou encore de retour à l’AS Monaco.

« Il n’y a jamais eu de problèmes entre nous »