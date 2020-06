Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Retour de flamme pour Sandro Tonali ?

Publié le 2 juin 2020 à 19h45 par A.C.

L’Inter semblait être le seul adversaire du Paris Saint-Germain pour Sandro Tonali, mais les choses ont changé.

Considéré comme le plus grand talent du football italien, Sandro Tonali ne manque pas de courtisans. L’été dernier, Leonardo a tenté de l’attirer au Paris Saint-Germain et, depuis, il n’a pas arrêté de le suivre. Nous vous avons pourtant révélé que l’Inter a trouvé un accord avec le joueur, qui se dirige donc doucement mais surement vers un avenir en Nerazzurro . D'autant plus que certaines sources ont annoncé l’abandon de la Juventus, qui semblait pourtant déterminée pour Tonali.

La Juventus n’a jamais lâché Tonali