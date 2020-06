Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Sept départs seraient déjà programmés !

Publié le 2 juin 2020 à 22h00 par La rédaction

En quête de liquidités afin de rééquilibrer ses comptes, le FC Barcelone aurait déjà programmé pas moins de sept départs. Assez pour aller chercher les 124M€ demandés par la direction d’ici fin juin ?

Le FC Barcelone doit vendre. Avec un gros déficit à combler, les dirigeants des Blaugranas pourraient rapidement tenter de réaliser beaucoup de ventes la saison prochaine. Le Barça, qui cherche à se dégager 124M€ pour pouvoir s’activer sur le marché des transferts l’été prochain, chercherait encore près de 70M€ afin d’arriver à cet objectif. Et d’après la presse espagnole, de nombreux joueurs auraient été déjà placés sur la liste des transferts par le FC Barcelone…

Todibo, Coutinho ou encore Rafinha bradés ?