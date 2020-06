Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une belle ouverture pour deux pistes du moment ?

Publié le 2 juin 2020 à 21h15 par Th.B.

Pour la saison prochaine, Leonardo souhaiterait recruter un latéral gauche afin de combler le vide que Layvin Kurzawa va laisser au PSG. Le directeur sportif verrait Frank Lampard lui faire une fleur dans les dossiers Alex Telles et Nicolás Tagliafico.

Depuis dimanche après-midi, Mauro Icardi est officiellement parisien pour les quatre prochaines saisons. En ce sens, Leonardo a rempli son premier gros objectif de son mercato estival en parvenant à se mettre d’accord avec l’Inter pour le transfert définitif de l’Argentin. Désormais, le dirigeant parisien va pouvoir s’atteler à d’autres tâches. En plus du milieu de terrain et du poste de latéral droit, le directeur sportif du PSG recherche un arrière gauche sur le marché afin de remplacer Layvin Kurzawa qui va plier bagage à l’intersaison, moment où son contrat arrivera à expiration. Jorge Mendes, gérant également les affaires de Cristiano Ronaldo, a proposé les services de Faouzi Ghoulam, comme le10sport.com vous l’a révélé ce mardi. Une opération qui pourrait se régler contre un chèque de 15M€. Toujours selon nos informations, Leonardo s’intéresse également au profil d’Alex Telles, mais aucun accord n’a été trouvé avec le FC Porto pour le latéral gauche.

Telles et Tagliafico, pas des pistes prioritaires pour Chelsea