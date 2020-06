Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grosse mise au point sur l’avenir de Milinkovic-Savic !

Publié le 2 juin 2020 à 16h15 par T.M.

Toujours sous le charme de Sergej Milinkovic-Savic, Leonardo souhaite retenter sa chance cet été pour l’attirer au PSG. Du côté de la Lazio, on a fait le point sur l'avenir et la succession du Serbe.

Après Mauro Icardi, Leonardo va pouvoir se concentrer sur la suite du mercato du PSG. Et pour renforcer l’effectif de Thomas Tuchel, le directeur sportif parisien a jeté son dévolu sur Sergej Milinkovic-Savic. A la recherche d’un milieu de terrain capable d’apporter un plus physiquement, Leonardo rêve donc du Serbe. D’ailleurs, selon les dernières informations du 10 Sport, une première offre a été dégainée à hauteur de 60M€, alors que le club romain atteindrait plutôt un montant aux alentours de 70M€. Un effort que pourraient bien réaliser les Parisiens, qui envisageraient un double coup avec Adam Marusic, latéral droit de la Lazio.

Le successeur de Milinkovic-Savic déjà trouvé ?