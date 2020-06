Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato : Jorge Mendes propose Ghoulam au PSG

Publié le 2 juin 2020 à 13h45

En quête de nouveaux latéraux pour sa défense, le PSG voit la piste menant à Faouzi Ghoulam se réactiver. Révélations.

Leonardo a bouclé son dossier prioritaire. Celui de Mauro Icardi, pour lequel Paris disposait d’une option d’achat à 70 millions d’euros valable jusqu’au 31 mai. Le directeur sportif a réalisé la prouesse de boucler la signature de l’Argentin sans passer par la case « 70 millions d’euros ». Dans le money time des discussions prioritaires dont il disposait avec l’Inter Milan, Leonardo a réussi à négocier une ristourne de 20 millions d’euros (elle sera moindre lorsque Paris s’acquittera des 8 millions d’euros de bonus assortis aux 50 millions d’euros déboursés faire d’Icardi un joueur définitivement parisien). A présent, le chantier des latéraux est plus que jamais sa priorité. A droite comme à gauche, Paris est au taquet.

Mendes suggère Ghoulam

A gauche, le PSG discute activement avec le FC Porto pour Alex Telles. Mais comme révélé par le10sport.com, il n’existe aucun accord entre les deux clubs pour le transfert du Brésilien. Paris est intéressé mais il ne s’agit pas de la seule piste explorée. Et selon nos informations, un nom commence à revenir en coulisses. Celui de Faouzi Ghoulam… D’après nos sources, le joueur géré par Jorge Mendes aurait récemment été évoqué entre l’agent portugais et Leonardo. Après avoir finalisé la venue de Keylor Navas à Paris, Jorge Mendes entretient d’excellentes relations avec Leonardo. Et la situation de Ghoulam correspond parfaitement aux critères recherchés par le PSG. Un dossier à moindre frais pour Paris puisque Ghoulam, qui n’a plus que deux ans de contrat à Naples, ne coûtera pas plus de 15 millions d’euros. En doublure de Juan Bernat, c’est le joueur idéal. Qui connaît la Ligue 1 (il a joué à Saint-Etienne), la scène européenne et qui est Francophone. De quoi séduire Leonardo…