Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros coup à oublier en Ligue 1 pour Leonardo ?

Publié le 3 juin 2020 à 4h30 par T.M.

Excellent avec l’OL, Houssem Aouar devrait quitter son club son formateur cet été. Toutefois, cela ne devrait pas pour rejoindre le PSG.

Houssem Aouar devrait marcher sur les traces de Karim Benzema, Samuel Umtiti et Corentin Tolisso cet été. En effet, formé à l’OL, le milieu de terrain semble désormais appelé à rejoindre un plus grand club européen. Initialement prévu l’été dernier, le départ du Français devrait se concrétiser à l’occasion du prochain mercato estival. Comme l’explique L’Equipe ce mardi, Aouar ne devrait pas être retenu par Jean-Michel Aulas cet été. Mais reste à connaitre sa destination. Et alors que Le 10 Sport vous avait révélé un intérêt du PSG et de Nasser Al-Khelaïfi, Aouar ne semble pas prendre la direction du Parc des Princes.

Direction Turin ?

Alors que le PSG aurait donc toutes ses chances de convaincre l’OL pour Houssem Aouar, cela se jouerait plutôt entre Manchester City et la Juventus. Et encore, le club entraîné par Pep Guardiola semblerait partir avec une longueur de retard. En effet, à en croire le quotidien sportif, Aouar ne serait plus très chaud à l’idée de rejoindre les Citizens à cause de la suspension de 2 ans de Coupe d’Europe. De quoi placer la Vieille Dame en pole position dans ce dossier Aouar. La Juventus qui ne manquerait d’ailleurs pas de poursuivre son opération séduction en coulisses.