Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un joli mais onéreux coup à jouer pour Pogba…

Publié le 3 juin 2020 à 18h30 par Thomas Bourseau

La Juventus, le Real Madrid ou encore le FC Barcelone. Ces trois clubs ne pourraient ou ne voudraient pas s’offrir Paul Pogba cet été. Intéressé à l’idée d’évoluer au PSG, comme le10sport.com vous l’a assuré ces derniers jours, Pogba verrait ses chances de débarquer à Paris diminuer à cause des attentes de Manchester United.

Bis repetita pour Paul Pogba ? En juin 2019, la star de Manchester United avait fait part de sa volonté de se lancer un nouveau challenge après avoir effectué trois saisons du côté d’Old Trafford. Voici les propos qu’il tenait. « J’ai été pendant trois ans à Manchester et je me portais très bien. J’ai vécu des bons et des mauvais moments, comme partout ailleurs. Après cette saison, qui a été ma meilleure d’un point de vue personnel, et tout ce qu’il s’y est passé... Je pense que cela pourrait être le bon moment pour relever un nouveau défi ailleurs. Je pense à cela : vivre une nouvelle aventure ailleurs ». Bien que Zinedine Zidane ait fait savoir son intérêt à plusieurs reprises lors du mercato estival, l’entraîneur du Real Madrid a échoué, le président Florentino Pérez émettant alors des réserves concernant le transfert du champion du monde tricolore. Son agent Mino Raiola a pris la parole cette saison en évoquant son désir de trouver un accord avec le Real Madrid pour placer l’un de ses clients à la Casa Blanca cet été. Le représentant de Pogba a également entamé des discussions avec la Juventus, comme le10sport.com vous l’a dévoilé en exclusivité le 21 mai dernier. La Juventus et le Real Madrid sont des clubs régulièrement liés à Paul Pogba dans la presse. Néanmoins, ce dossier est épineux.

La Juventus et le Real Madrid hors course ?

« Paul Pogba ? C'est un grand footballeur, mais dans son cas, il sera difficile de faire de telles dépenses. Il n'y a peu d'équipes qui pourront le recruter » . Directeur sportif de la Juventus, Fabio Paratici émettait début mai de sérieux doutes quant à la capacité des clubs à s’attacher les services d’un joueur tel que Paul Pogba cet été. Certes, d’après The Athletic , le Français resterait toujours très proche de Turin qu’il surnomme sa maison. Il s’y rendrait régulièrement pour rendre visite à ses anciens coéquipiers de la Juventus et le fait que Cristiano Ronaldo soit au club serait un véritable plus pour enclencher son retour. Néanmoins, le salaire de Paul Pogba (17M€ annuels) serait bien au-dessus des possibilités de la Juventus. En ce qui concerne le Real Madrid, bien que Zinedine Zidane ait parlé avec Mino Raiola en personne comme le10sport.com vous l’a révélé, Florentino Pérez n’aurait pas l’intention de recruter Paul Pogba cet été. L’objectif du président du Real Madrid resterait la vente de Gareth Bale et de James Rodriguez et de préparer des offensives pour Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland lors des prochaines sessions des transferts. Le FC Barcelone ? Correspondant pour The Athletic, Dermot Corringan a fait passer ce message. « Barcelone n’est pas en position de dépenser une grosse somme d’argent sur qui que ce soit cet été. Ils veulent tenter de permettre des échanges entre plusieurs joueurs. Coutinho en fait partie, afin que le club n’ait plus à payer son salaire. Il est très improbable que le Barça amène de grosses stars cet été. Pogba ou un nouveau milieu de terrain n’est pas sur leur liste du tout » . De quoi mettre le FC Barcelone hors jeu et de laisser une voie royale au PSG, mais à quel prix ?

Pogba ouvre la porte au PSG, mais le prix du transfert devrait refroidir Leonardo