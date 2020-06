Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo connait le prix stratosphérique à lâcher pour Paul Pogba !

Publié le 3 juin 2020 à 16h45 par T.M.

Alors que Paul Pogba ne voit pas d’un mauvais oeil un possible départ vers le PSG cet été, Leonardo devra toutefois sortir le chéquier pour trouver un accord avec Manchester United.

A l’instar de l’été dernier, Paul Pogba anime encore le marché des transferts. Et cette fois, le joueur de Manchester United pourrait ne pas être retenu, lui qui n’a plus qu’une année de contrat (plus une en option activable par les Red Devils). Et pour récupérer le champion du monde, cela serait actuellement une course à 3. Face aux première démarches entamées par la Juventus, Le 10 Sport vous avait révélé que Zinedine Zidane avait décidé de contre-attaquer en contactant Mino Raiola, l’agent de Pogba. Un dossier dans lequel il ne faut également pas oublier le PSG. En effet, selon nos informations, le protégé d’Ole Gunnar Solskjaer ne dira pas forcément non à un transfert vers le club de la capitale pour rejoindre Neymar et Kylian Mbappé.

Un dossier à 145M€ !