Mercato - Real Madrid : Un talent de Zidane se prononce sur son avenir !

Publié le 3 juin 2020 à 16h00 par La rédaction

Prêté par le Real Madrid à la Real Sociedad, Martin Ødegaard affirme qu’il veut jouer la Ligue des Champions avec le club basque, dans lequel il brille depuis le début de saison.

Il est une des révélations du championnat espagnol cette saison. Martin Ødegaard (21 ans) a brillé sous le maillot de la Real Sociedad et continue de satisfaire son équipe. À la conquête de temps de jeu, le Norvégien a été prêté à la Sociedad par le Real Madrid en début de saison. Et le bilan est plutôt positif pour celui qu’on associe à Erling Braut Haaland quand on évoque le futur de la sélection norvégienne. Martin Ødegaard a marqué à 7 reprises et a délivré 8 passes décisives sous le maillot du club basque. Il est l’un des acteurs de l’impressionnant parcours de son équipe, qui figure à la quatrième place du championnat, devant Getafe et l’Atletico Madrid.

Ødegaard veut la Ligue des champions