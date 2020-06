Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Excellente nouvelle dans le dossier M'Baye Niang ?

Publié le 3 juin 2020 à 13h15 par La rédaction

Annoncé en concurrence avec l'OM dans le dossier M'baye Niang, Brighton aurait finalement abandonné l'idée de recruter l'attaquant du Stade Rennais.

Contraint de vendre cet étépour renflouer ses caisses, l’OM veut aussi garder un effectif compétitif pour disputer la Ligue des Champions. Le nom de M’baye Niang (25 ans) revient avec insistance et ce dossier prend de l’ampleur. Son profil plairait énormément à l’entraîneur marseillais André Villas-Boas qui aimerait l’associer à Dimitri Payet, Florian Thauvin et Dario Benedetto dans un 4-4-2. Le joueur a même récemment déclaré sa flamme à l’OM et confié qu’il était prêt à diminuer son salaire pour rejoindre Marseille. Les dirigeants phocéens auraient d’ailleurs dégainé une proposition de contrat de 5 ans à l’international sénégalais. Le Stade Rennais ne demande pas moins de 15M€ pour lâcher son attaquant.

Brighton se rétracte, l’OM est favori