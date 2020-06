Foot - Mercato

Mercato : Morel s'est trouvé un club en Ligue 1 !

Publié le 3 juin 2020 à 11h48 par La rédaction mis à jour le 3 juin 2020 à 11h57

En fin de contrat avec le Stade Rennais, Jérémy Morel va signer à Lorient, récemment promu en Ligue 1.