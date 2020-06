Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une grosse ouverture pour Zidane avec Lucas Hernandez ?

Publié le 3 juin 2020 à 9h30 par T.M.

A la recherche de renfort en défense, Zinedine Zidane a coché le nom de Lucas Hernandez. Et l’entraîneur du Real Madrid pourrait bien avoir une réelle carte à jouer pour le joueur du Bayern Munich.

Avec un Sergio Ramos vieillissant et un Marcelo qui se rapprocherait sans cesse d’un départ, Zinedine Zidane cherche à renouveler son secteur défensif, d’autant plus qu’Eder Militao, recruté l’été dernier, n’a pas donné satisfaction cette saison. Face à cette situation, l’entraîneur du Real Madrid a coché certains noms parmi lesquels celui de son compatriote, Lucas Hernandez. En effet, comme vous l’a révélé Le 10 Sport, Zizou a d’ores et déjà fait part de son intérêt au défenseur, capable de jouer dans la couloir gauche comme en charnière centrale. A voir maintenant ce qu’en dira le Bayern Munich, qui avait consenti un gros effort l’été dernier pour recruter Lucas Hernandez, en déboursant pas moins de 80M€.

Le vase a débordé ?