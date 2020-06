Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Enorme coup de froid pour l’arrivée d’Olivier Pickeu ?

Publié le 3 juin 2020 à 8h15 par T.M. mis à jour le 3 juin 2020 à 8h29

Annoncé comme le favori pour remplacer Andoni Zubizarreta à l’OM et occuper le poste de « head of football », Olivier Pickeu aurait toutefois de gros doutes concernant son arrivée sur la Canebière. Explications.

A l’OM, le projet de Frank McCourt est entré dans sa phase 2. Une évolution qui passe par différents changements et cela concerne notamment la direction sportif. Exit Andoni Zubizarreta, remercié de son poste de directeur sportif, désormais Jacques-Henri Eyraud est à la recherche de son « head of football », son nouvel homme fort du sportif. Les recherches s’intensifient ainsi en coulisses depuis plusieurs jours et un nom semble particulièrement retenir l’attention : Olivier Pickeu. Ancien manager du SCO d’Angers, il est perçu comme l’homme idéal pour remplir ces fonctions. Comme l’explique Le Phocéen ce mercredi, Pickeu ferait de l’OM sa priorité, étant notamment intéressé à l’idée de collaborer avec André Villas-Boas. Une volonté toutefois accompagnée de grosses incertitudes.

Les doutes de Pickeu…

Comme le développe le média spécialisé, Olivier Pickeu se poserait toutefois de grosses questions concernant sa possible arrivée à l’OM. Alors qu’il aurait déjà rencontré les représentant du cabinet de recrutement mandaté par les Phocéens, l’ancien d’Angers n’aurait toujours pas discuté avec Jacques-Henri Eyraud. De quoi faire douter le possible successeur d’Andoni Zubizarreta, qui pourrait bien changer d’avis. En effet, après avoir communiqué à son entourage que l’OM était sa priorité, Pickeu pourrait bien revenir sur sa position et même envisagé un possible départ vers l’AS Monaco. A voir maintenant comment ce dossier finira…