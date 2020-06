Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les confidences d’Eyraud sur la succession d’Andoni Zubizarreta !

Publié le 2 juin 2020 à 9h00 par T.M.

Toujours à la recherche d’un « head of football », celui qui viendra remplacer Andoni Zubizarreta à l’OM, Jacques-Henri Eyraud en a dit plus à ce sujet.

La phase 2 du projet de Frank McCourt débute à l’OM. Et pour le club phocéen, cela passe par certains et notamment le départ d’Andoni Zubizarreta. Arrivé au moment du rachat de l’Américain, l’Espagnol a dernièrement quitté son poste de directeur sportif. Un départ qui a fait énormément parler sur la Canebière, puisqu’il aurait pu entraîner celui d’André Villas-Boas. Finalement, le Portugais a choisi de rester, mais la successeur de Zubizarreta est toujours recherché. Comme l’a expliqué Jacques-Henri Eyraud, l’OM cherche son « head of football » et si rien n’est encore acté, différents noms reviennent comme celui d’Olivier Pickeu, ancien manager du SCO d’Angers.

« Le « head of football » viendra du football… »