Mercato - OM : Un entretien au sommet décisif pour la succession de Zubizarreta ?

Publié le 1 juin 2020 à 20h00 par La rédaction

Alors que Jacques-Henri Eyraud est à la recherche d’un nouvel homme fort pour prendre la tête de la direction sportive de l'OM, la piste Olivier Pickeu prend de l’épaisseur.

Depuis le départ d’Andoni Zubizarreta l’OM est à la recherche d’un nouveau directeur du football appelé « Head of Football » Parmi les profils étudiés par la direction de l’OM pour ce poste figure celui de Olivier Pickeu. Manager général du SCO d’Angers pendant plusieurs saisons, il s’est fait remarquer par sa capacité à dénicher de jeunes talents à fort potentiels pouvant générer d’importante plus-value à la revente. Un profil qui semble parfaitement correspondre à la nouvelle politique sportive que l’OM souhaiterait mettre en place.

Pickeu examiné par l’OM