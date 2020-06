Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Olivier Pickeu aurait posé ses conditions à Frank McCourt !

Publié le 2 juin 2020 à 10h00 par T.M.

Annoncé comme le favori pour occuper le poste de « head of football » à l’OM, Olivier Pickeu aurait toutefois posé certaines conditions pour poser ses valises sur la Canebière.

« Le « head of football » viendra du football et non du marketing et de la finance comme j’ai pu l’entendre ici ou là ». A l’occasion d’un entretien pour France Football , Jacques-Henri Eyraud a mis les choses au point concernant sa volonté de trouver son « head of football », celui qui sera chargé de venir remplacer Andoni Zubizarreta. Depuis le départ de l’Espagnol, les recherches sont donc lancées pour dénicher le nouvel homme fort du sportif. Et ces derniers jours, un favori semble se dégager : Olivier Pickeu. Remercié par le SCO d’Angers en avril dernier, il pourrait donc rapidement rebondir du côté de l’OM. Mais pour cela, il faudra que Frank McCourt, qui aura la décision finale dans ce dossier, accepte certaines conditions de Pickeu.

Pickeu veut des hommes de confiance !