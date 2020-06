Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un accord enfin trouvé avec Lautaro Martinez ?

Publié le 2 juin 2020 à 9h30 par La rédaction

Lautaro Martínez serait le dossier prioritaire du FC Barcelone pour cet été. Alors que les négociations continuent avec l'Inter Milan, le club catalan aurait trouvé un accord avec le buteur argentin.

Déjà en quête du futur successeur de Luis Suarez à la pointe de son attaque, le FC Barcelone semble déterminé à recruter Lautaro Martinez cet été. Le buteur argentin de l'Inter, proche de Lionel Messi en sélection nationale, est la grande priorité du club blaugrana qui négocierait depuis plusieurs semaines en coulisses avec le club nerazzurro . Un dossier forcément délicat à gérer pour le Barça, d'autant que le montant de la clause libératoire de Lautaro Martinez s'élève à 111M€. Et en attendant de tomber d'accord avec l'Inter, la direction du FC Barcelone aurait fait une avancée significative...

Accord entre Lautaro et Barcelone ?

En effet, selon les informations du journaliste italien Nicolò Schira, le FC Barcelone et Lautaro Martínez auraient trouvé un accord contractuel sur les bases d'un salaire de 12M€ par an + divers bonus. Il ne manquerait plus que le Barça et l'Inter trouvent un terrain d'entente pour finaliser ce feuilleton qui n'a pas encore fini de faire couler de l'encre en Espagne et en Italie...