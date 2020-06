Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une ligne d’attaque légendaire bientôt alignée par Zidane ?

Sur qui misera Zinédine Zidane pour composer son attaque dans les prochaines années ? Alors que les contrats de nombreux de ses piliers prendront fin en 2022, l’entraîneur français s’activerait d’ores et déjà en coulisses pour préparer leur succession. Kylian Mbappé, Erling Haaland ou encore Jadon Sancho ? Qu’en est-il de chacun de ses dossiers ? Eléments de réponses !

Dans le but de mettre toutes ses chances de son côté pour boucler le dossier Kylian Mbappé en 2021, le Real Madrid ne devrait pas réaliser un mercato très mouvementé cet été. Toutefois, les dirigeants du club merengue s’activeraient en coulisses car Zinédine Zidane prévoirait de redessiner les contours de son effectif et tout particulièrement de son attaque dans les prochains mois, avec la ferme intention de recruter des jeunes joueurs. En plus de la pépite du Paris-Saint-Germain, Erling Haaland mais aussi Jadon Sancho pourraient composés la prochaine ligne d’attaque galactique du Real Madrid. Point sur les plans de l’entraîneur de la Casa Blanca !

Jadon Sancho en 2021 ?

Arrivé au Borussia Dortmund en 2017, Jadon Sancho a totalement explosé cette saison. Avec 20 buts et 20 passes décisives toutes compétitions confondues sous les couleurs du club jaune de la Ruhr, la pépite anglaise s’est attiré les regards de nombreuses grosses écuries européennes. Pisté par Manchester United, Chelsea ou encore le Real Madrid, l’ailier de 20 ans pourrait déposer ses valises loin de la Bundesliga dans les prochains mois. Si certains clubs anglais pourraient passer la seconde lors du prochain mercato estival, les dirigeants du club merengue compteraient eux attendre l’été 2021 pour tenter de boucler le dossier rapporte AS . Avec plus qu’une année de contrat à ce moment-là, Sancho verrait sa valeur marchande baisser et laisser donc plus de marge au Real Madrid pour réaliser une éventuelle opération. Un intérêt qui pourrait ne pas laisser indifférent Sancho, désireux de passer un cap dans sa carrière. C’est en tout cas ce que rajoute le quotidien espagnol ! La pépite anglaise souhaiterait rapidement jouer pour un club nettement plus compétiteur sur le plan européen que le Borussia Dortmund. La capitale espagnole est-elle la destination parfaite ? Certainement. D’autant plus que Sancho pourrait retrouver deux autres pépites au Santiago-Bernabéu...

Une attaque Sancho-Mbappé-Haaland ?