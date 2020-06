Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé plomberait tous les plans du Real Madrid !

Publié le 3 juin 2020 à 17h30 par Thomas Bourseau

Priorité absolue du Real Madrid et ce depuis plusieurs années, Kylian Mbappé se fait attendre du côté de la Casa Blanca. Et l’attaquant du PSG semble pousser le club merengue à clore des dossiers très chauds de longue date…

Ce n’est plus vraiment un secret pour personne. Depuis son adolescence, Kylian Mbappé semble faire tourner la tête du Real Madrid. Entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane a révélé lors de conférences de presse dans le cadre des rencontres de Ligue des champions entre le club merengue et le PSG cette saison qu’il était « amoureux » de Mbappé, et ce avant tout le monde. À l’époque conseiller du président Florentino Pérez puis adjoint de Carlo Ancelotti, Zidane semblait donc déjà avoir des vues sur la pépite du PSG. Avant que la révélation de la saison 2016/2017 avec l’AS Monaco ne signe en faveur du PSG, le Real Madrid a fait des pieds et des mains pour l’accueillir, en vain. Le champion du monde ne se sentait pas prêt à quitter la France comme il l’avait lui-même assuré lors d’un Intérieur Sport pour Canal+ . Néanmoins, Zinedine Zidane ainsi que l’ensemble de l’institution madrilène n’ont pas clos ce dossier qui se trouverait tout en haut de la liste prioritaire du Real Madrid sur le marché. Et l’attaquant du PSG passerait avant tout le monde.

Zidane fou de Pogba, mais pas autant que de Mbappé ?

À l’occasion du dernier mercato estival, Zinedine Zidane n’avait pas caché sa volonté de témoigner de l’arrivée de Paul Pogba au Real Madrid. En juin 2019, profitant d’une tournée pour son équipementier Adidas au Japon, Pogba avait évoqué ses envies d’ailleurs et d’un nouveau challenge après trois ans passés à Manchester United. Cette saison, son agent Mino Raiola a fait part d’un retour à la Juventus et de sa volonté de placer l’un de ses clients au Real Madrid. De quoi permettre aux rumeurs d’un transfert de Paul Pogba de repartir de plus belle. Sur le plateau de The Ornstein And Chapman Podcast de The Athletic , le journaliste du média britannique Dermot Corringan a fait le point sur ce dossier. Le correspondant du football espagnol de The Athletic a affiché de grosses réserves concernant un transfert de Pogba au Real Madrid. « Zinedine Zidane était très ouvert à l’idée de recruter Pogba l’été dernier. Florentino Pérez avait et a toujours des réserves sur ce transfert. Le Real Madrid veut économiser et mettre de l’argent de côté pour le transfert de Kylian Mbappé. C’est la grande priorité du Real Madrid, pas pour cet été, mais pour les prochaines sessions des transferts. Et une fois que la crise sanitaire sera de l’histoire ancienne, Mbappé sera le joueur sur qui le Real ira en priorité plutôt que Pogba ». Kylian Mbappé est donc la priorité absolue du Real Madrid et passe devant une autre grande promesse du football européen.

Pour Mbappé, Pogba passe à la trappe, quid de Sancho ?