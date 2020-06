Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'agent de Gareth Bale prévient Zidane pour son avenir !

Publié le 4 juin 2020 à 14h30 par B.C.

Régulièrement annoncé sur le départ, Gareth Bale n'est pas près de quitter le Real Madrid. Invité de BBC Radio 4, l'agent du Gallois Jonathan Barnett a laissé entendre que son protégé pourrait finir sa carrière chez les Merengue.

Aurons-nous droit à un nouveau feuilleton Gareth Bale cet été ? Pièce essentielle du Real Madrid il y a quelques années aux côtés de Karim Benzema et Cristiano Ronaldo, l'attaquant gallois a peu à peu perdu sa place, au point d'être ouvertement poussé vers la sortie par Zinedine Zidane l'été dernier : « Nous espérons qu'il partira bientôt, ce serait mieux pour tout le monde. Nous travaillons sur son transfert vers une nouvelle équipe. S’il peut partir demain, ce sera mieux ». Finalement, Gareth Bale n'est jamais parti et a connu une nouvelle saison difficile entre les pépins physiques, les polémiques et les choix de l'entraîneur, incitant alors les dirigeants du Real Madrid à se séparer de leur joueur cet été.

Gareth Bale coûte cher à Florentino Pérez

Lle départ de Gareth Bale durant ce mercato estival ne serait pas pour déplaire à certains membres du conseil d'administration et à Zinedine Zidane. En pleine crise du coronavirus, tous les clubs ont besoin de renflouer leurs caisses, y compris le Real Madrid. De plus, le départ de Gareth Bale allégerait considérablement une masse salariale déjà bien remplie, puisque l'attaquant de 30 ans perçoit 15M€ en Espagne. Alors que son contrat court jusqu'en juin 2022, Gareth Bale va donc coûter cher au Real Madrid encore quelque temps, d'autant que peu de clubs peuvent se permettre d'offrir de tels émoluments au numéro 11 madrilène.

Une fin de carrière au Real Madrid ?