Le PSG boucle le transfert d’un attaquant «très heureux»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce vendredi, le Paris Saint-Germain a officialisé le transfert définitif d’Hugo Ekitike vers l’Eintracht Francfort, club au sein duquel il était prêté depuis l’hiver. L’attaquant est désormais engagé jusqu’en juin 2029 et la formation parisienne met la main sur 16.5M€ avec cette opération. Ekitike s’est dit « très heureux » de s’inscrire dans la durée en Allemagne.

C’est la fin d’une aventure qui ne s’est pas déroulée comme prévu entre Hugo Ekitike et le PSG. Après une saison compliquée sous les ordres de Christophe Galtier, l’attaquant de 21 ans avait été mis de côté au début de l’exercice avant de prendre la direction de l’Eintracht Francfort lors du mercato hivernal sous la forme d’un prêt. Hugo Ekitike ne reviendra pas au PSG alors que son transfert a été officialisé ce vendredi.

Transfert bouclé pour Ekitike

Ekitike va poursuivre sa carrière en Bundesliga. Malgré une seconde partie de saison timide, avec 10 apparitions et 1 but au compteur, l’Eintracht a décidé de lever l’option d’achat de l’attaquant tricolore, permettant au PSG de mettre la main sur 16.5M€. : « Lors de ses précédentes apparitions, Hugo a montré ses qualités. Nous sommes fermement convaincus de son grand potentiel et avons hâte de le voir sous le maillot de l’Eintracht au-delà de la saison en cours », a réagi Markus Krösche, directeur sportif de l’Eintracht.

Happy Hugo 🥰🗯️ #SGE @hekitike9 pic.twitter.com/gJvXmBpHE2 — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) April 26, 2024

« Très heureux de rester ici jusqu’en 2029 »