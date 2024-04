Mercato - PSG : Transfert à 115M€, il confirme en direct !

Hugo Chirossel

À la recherche de renfort au milieu de terrain dans l’optique du prochain mercato estival, le PSG est notamment annoncé sur la piste de Bruno Guimarães. D’après les dernières informations, l’international auriverde a une clause libératoire de 115M€ valable jusqu’à la fin du mois de juin, ce qu’a confirmé l’entraîneur de Newcastle, Eddie Howe.

Comme indiqué par Le 10 Sport , renforcer son milieu de terrain est l’une des priorités du PSG cet été. En ce sens, le club de la capitale penserait notamment à Bruno Guimarães, sous contrat jusqu’en juin 2028 avec Newcastle. Si sa clause libératoire est estimée à 115M€, elle est en revanche active seulement jusqu'à la fin du mois de juin.

Howe confirme pour la clause de Guimarães

« Oui, c’est vrai », a confirmé Eddie Howe en conférence de presse, à propos de la clause libératoire de Bruno Guimarães. « Le club a bien planifié et structuré cette situation, dans le sens où il y a une sorte de point d'arrivée. Nous ne voulons pas de spéculations constantes, ce n'est pas sain pour le joueur ni pour nous . »

« Je veux construire notre équipe autour de lui »