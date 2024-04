Mercato - OM : Une vieille tradition relancée avec le futur entraîneur ?

Alexis Brunet

Depuis quelques mois, Jean-Louis Gasset a été nommé entraîneur principal de l'OM. Mais le contrat de l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire ne devrait pas s'étendre au-delà de l'été. Le club phocéen aurait déjà identifié son successeur, en la personne de Paulo Fonseca. Si cela se concrétise, cela ne sera pas la première fois qu'un coach ou qu'un joueur évolue au cours de sa carrière à Marseille et à Lille.

L'OM vit une saison très instable, marquée par le passage de plusieurs entraîneurs, et de nombreuses crises. Il y a un peu plus de deux mois, le club phocéen décidait de miser sur Jean-Louis Gasset pour apporter un peu de stabilité au vestiaire olympien. Malgré des très bons débuts, le technicien français a maintenant plus de mal en Ligue 1, mais il a tout de même qualifié le club phocéen pour les demi-finale de Ligue Europa.

L'OM a fait de Fonseca sa priorité

Même si l'OM réalise un très bon parcours en Ligue Europa, il n'y a que très peu de chances pour que Jean-Louis Gasset soit encore sur le banc marseillais la saison prochaine. D'après les informations de L’Équipe , Pablo Longoria souhaiterait faire venir Paulo Fonseca, l'actuel coach de Lille, pour la saison prochaine. Cela confirme donc l'exclusivité le10sport.com en date du 10 avril dernier. Nous vous révélions alors que le Portugais était la priorité de Marseille. S'il débarque dans le sud de la France, le technicien de 51 ans ne sera pas le premier à avoir entraîné les deux clubs. En effet, Marcelo Bielsa, Rudi Garcia, Franck Passi ou bien Jean Fernandez sont déjà passés par l'OM et le LOSC. Cela n'a pas souvent été une réussite, et il n'y a que Rudi Garcia qui possède un bilan plus qu'honorable. Ce dernier avait remporté le championnat, et la coupe de France en 2011, avec Lille, et il avait par la suite atteint la finale de la Ligue Europa en 2018, avec l'OM.

Mercato - OM : Le jackpot est promis pour cette signature https://t.co/CyMmTtG2N6 pic.twitter.com/65apR9QsHD — le10sport (@le10sport) April 26, 2024

Rémy, Payet, Cabella, Aubameyang...

Pour ce qui est des joueurs, beaucoup ont évolué à l'OM et au LOSC. C'est notamment le cas de l'actuel buteur marseillais, Pierre-Emerick Aubameyang, même si son passage à Lille lors de la saison 2009-2010 n'est pas resté dans les annales. En attaque, Loïc Rémy a également fait le bonheur des deux clubs, tout comme Dimitri Payet. Le Réunionnais est passé par le nord de la France de 2011 à 2013, avant de devenir une véritable légende à Marseille, après deux passages, et plus de 300 matches. Actuellement, Rémy Cabella évolue toujours à Lille, lui qui a joué également au sein du club phocéen il y a quelques années. Parmi les joueurs passés par les deux équipes, Florian Thauvin fait figure d’exception. Le champion du monde est passé par le LOSC et l'OM, mais il n'a jamais évolué avec le club nordiste. En effet, l'attaquant avait forcé son départ du nord de la France, quelques jours après son arrivée, car il jugeait que le projet qu'on lui avait vendu n'était plus d'actualité. Pour finir, on peut également citer Adil Rami, Christophe Galtier, Abedi Pelé, Jocelyn Angloma ou encore Benoît Cheyrou qui font partie des nombreux joueurs à avoir évolué à l'OM et au LOSC.