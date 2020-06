Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Enfin une bonne nouvelle pour le recrutement de Villas-Boas !

Publié le 4 juin 2020 à 13h30 par G.d.S.S. mis à jour le 4 juin 2020 à 13h33

Annoncé comme étant la grande priorité de l’OM pour le mercato estival à venir, M’Baye Niang serait très motivé à l’idée de rejoindre le club phocéen. Et malgré la période très délicate sur le plan financier, André Villas-Boas a droit à une nouvelle encourageante puisque la piste Niang serait moins onéreuse que prévu.

Depuis plusieurs semaines, l’OM travaillerait activement en coulisses sur le recrutement de M’Baye Niang. L’attaquant sénégalais, auteur d’une bonne saison avec le Stade Rennais, intéresserait beaucoup André Villas-Boas qui souhaiterait aligner la saison prochaine un 4-4-2 avec un quatuor offensif composé de Payet, Thauvin, Benedetto et donc Niang. Pourtant, l’OM se trouve plus que jamais dans le collimateur de l’UEFA et devra impérativement vendre pour ne pas être sanctionné par le fair-play financier. Une tendance qui contrarie donc les plans de Villas-Boas avec Niang, mais…

Niang moins cher que prévu ?

Comme l’a révélé La Provence ce jeudi dans ses colonnes, le Stade Rennais pourrait finalement accepter de laisser filer M’Baye Niang à l’OM contre une somme avoisinant les 18M€. Un montant qui reste conséquent pour les finances du club phocéen, mais qui s’avère moins élevé que ce qui était annoncé précédemment : « Je pense que Rennes doit évaluer M’Baye Niang à 25-30M€. Ils seront probablement obligés, d’autant plus que le joueur ne veut pas rester, d’accepter une vente à 15M€ », indiquait récemment Pierre Ménès à ce sujet. Ce prix de 18M€ apparaît donc comme une bonne nouvelle pour l’OM, mais même à ce tarif, il reste un gros problème à régler.

L’OM doit quand même vendre rapidement

En effet, la direction de l’OM n’a d’autre choix que de se séparer de plusieurs joueurs disposant d’une valeur marchande intéressante, et ce assez rapidement. Les profils ont rapidement été identifiés en interne : Morgan Sanson, Boubacar Kamara ou encore Duje Caleta-Car pourraient ainsi être poussés vers la sortie en priorité par l’OM au cours des prochaines semaines. Un processus qui pourrait d’ailleurs accélérer le possible recrutement de M’Baye Niang par la suite, et c’est à cet effet que le président Jacques-Henri Eyraud avait fait venir Paul Aldridge il y a quelques semaines, ce dernier étant un spécialiste du marché anglais. Reste désormais à savoir si l’OM atteindra rapidement son objectif de ventes afin de pouvoir se concentrer sur le recrutement de Niang et d’autres éléments lui permettant d’être compétitif la saison prochaine en Ligue des Champions.