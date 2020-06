Foot - Mercato - Bordeaux

EXCLU - Mercato : Bordeaux pour l'un des fils de Zinedine Zidane ?

Publié le 4 juin 2020 à 18h45 par Alexis Bernard

Marca révèle que Luca Zidane pourrait rebondir en Ligue 1. Si le nom de Montpellier a été cité, le10sport.com est en mesure de confirmer que la piste Bordeaux existe également.

Luca Zidane se cherche une nouvelle aventure. Auprès de son papa entraîneur, au Real Madrid, le gardien de but ne trouve pas la clé pour faire exploser sa carrière. Alors Alain Migliaccio, l’homme qui gère les intérêts de la famille Zidane, tente de trouver un challenge pour le fiston. Ce jeudi, Marca a révélé qu’il n’était pas impossible de le voir débarquer en Ligue 1. Des contacts avec Montpellier, notamment, auraient eu lieu. Mais ce n’est pas l’unique piste pour Luca Zidane.

Bordeaux sondé, Toulouse une possibilité

Selon nos informations, les Girondins de Bordeaux seraient également une piste actuellement explorée par le clan Zidane. Le transfert de Paul Bernardoni étant désormais acté, Bordeaux va devoir trouver un nouveau gardien de but pour jouer les doublures de Benoît Costil. Alain Migliaccio aurait ainsi ouvert la piste bordelaise pour le gardien de but de la fratrie Zidane. Mais une autre piste pourrait également s’ouvrir du côté de… Toulouse. Relégué en Ligue 2, le TFC pourrait prochainement perdre Baptiste Reynet, mis de coté depuis l’hiver dernier et l’arrivée de Lovre Kalinic. La perspective de voir Luca Zidane rejoindre Bordeaux pourrait toutefois d'avantage séduire, notamment au sein de sa famille. Formé à l'AS Cannes, Zinédine a effectivement vu sa carrière décoller avec les Girondins.