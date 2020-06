Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le fils de Zidane proche d'une arrivée... en Ligue 1 ?

Publié le 4 juin 2020 à 13h00 par La rédaction

En fin de contrat avec le Real Madrid, Luca Zidane n’est pas parvenu à trouver un accord pour une prolongation. Étant libre, le gardien pourrait finalement débarquer à Montpellier.

Zinédine Zidane risque de dire au revoir à son fils. En fin de contrat avec le Real Madrid, Luca Zidane n’a pas trouvé d'accord avec la Casa Blanca pour renouveler son bail. Totalement bouché du côté des madrilènes avec la présence de Thibaut Courtois et d’Alphonse Areola, il était parti ces derniers mois en prêt en seconde division, au Racing Santander, pour gagner du temps de jeu et convaincre le club espagnol de le prolonger. Luca Zidane a participé à 29 matchs pour 37 buts encaissés avant la fin prématurée de la saison. Malheureusement, ses performances sportives n'ont pas motivé le Racing Santander ou le Real Madrid à le garder. Étant désormais proche de la fin de son contrat, Zidane et son agent sonderaient le marché en vue d’un nouveau challenge et une porte de sortie pourrait bien s’ouvrir à eux.

Montpellier intéressé par Luca Zidane ?