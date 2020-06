Foot - Mercato

Mercato : Manchester United voudrait un buteur à 20M€ !

Publié le 4 juin 2020 à 10h53 par La rédaction mis à jour le 4 juin 2020 à 10h57

Manchester United ciblerait Raul Jimenez pour renforcer son attaque. Le Mexicain pourrait quitter les Wolves contre un chèque de 20M€, mais United fait faire face à de sérieux concurrents.