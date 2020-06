Foot - Mercato - ASSE

EXCLU - Mercato - ASSE : Pas de Vagner Dias sur la short-list de l’OM

Publié le 4 juin 2020 à 8h30 par Alexis Bernard

Courtisé par plusieurs écuries de Ligue 1, Vagner Dias est évoqué du côté de l’OM. Mais selon nos informations, la piste phocéenne est inexistante.

Auteur d’une très belle saison avec Nancy, où il a été prêté par l’ASSE, Vagner Dias séduit de nombreuses écuries de Ligue 1. Comme révélé en exclusivité le 20 avril dernier, l’attaquant de 24 ans est sur les tablettes de Brest et de Lorient. Par la suite, plusieurs médias ont évoqué d’autres noms de clubs : Lens, Rennes ou encore l’OM. Après renseignement pris, il y a bien le RC Lens. En revanche, l’OM ne fait partie des clubs intéressés par Vagner Dias.

Lorient lâche, Metz arrive fort

Même si l’OM est à la recherche de renforts pour son secteur offensif, il n’existe pas de piste Vagner Dias au sein de l’état-major marseillais. Ce nom peut être rayon des cibles potentielles de l’OM. De son côté, Lorient a lâché le dossier. Après s’être renseignés, les Merlus n’ont pas donné suite et se concentrent désormais sur Stéphane Diarra (Le Mans) et Franck Honorat (ASSE). En revanche, Metz est bien là et signe une arrivée remarquée dans le dossier. Pas impossible de voir les Messins dégainer une offre dans les jours ou semaines à venir pour Vagner Dias…