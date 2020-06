Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : L'AS Rome à fond sur Pedro ?

Publié le 4 juin 2020 à 10h05 par La rédaction mis à jour le 4 juin 2020 à 10h09

En fin de contrat en juin, l’avenir de Pedro est toujours incertain. L’espagnol devrait changer d’air et serait la priorité d’un gros club européen pour cet été.