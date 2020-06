Foot - Mercato - Bordeaux

EXCLU - Mercato - Bordeaux : Le transfert de Bernardoni bientôt officialisé

Publié le 4 juin 2020 à 17h20 par Alexis Bernard mis à jour le 4 juin 2020 à 17h27

Comme révélé par le10sport.com, le transfert de Paul Bernardoni à Angers arrivait dans sa dernière ligne droite. D’après nos sources, tout est désormais bouclé.