Mercato - PSG : Un premier coup de froid pour Leonardo avec Bennacer ?

Publié le 4 juin 2020 à 16h45 par T.M.

Tombé sous le charme d’Ismaël Bennacer pour renforcer l’entrejeu du PSG, Leonardo pourrait toutefois vite déchanter en ce qui concerne l’arrivée du joueur du Milan AC.

Cet été, l’une des missions de Leonardo sera de renforcer le milieu de terrain du PSG. Malgré les dernières arrivées d’Ander Herrera et Idrissa Gueye, du sang neuf est recherché. Et pour cela, le directeur sportif pourrait aller chercher son bonheur du côté du Milan AC. En effet, le profil d’Ismaël Bennacer, auteur d’une belle première saison en Lombardie, intéresse particulièrement Leonardo comme vous l’avait fait savoir Le 10 Sport dès avril. L’Algérien pourrait donc déjà quitter le Milan AC, mais pour cela, il va falloir se mettre d’accord avec la direction des Rossoneri et cela ne devrait pas être si simple.

Une clause libératoire à 50M€