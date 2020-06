Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prochain club de Sandro Tonali devrait être...

Publié le 4 juin 2020 à 12h15 par La rédaction

Leonardo et le Paris-Saint-Germain s’éloigneraient considérablement de la course au dossier Sandro Tonali. Un club italien aurait pris beaucoup d’avance et cette dernière pourrait être décisive !

Après une saison de prêt très satisfaisante, Mauro Icardi a été définitivement recruté par le PSG. L’international argentin s’est engagé avec le club de la capitale jusqu’en 2024. Mais en plus de renforcer le secteur offensif, Leonardo penserait à consolider l’entrejeu de Thomas Tuchel. Plusieurs noms circuleraient en coulisses mais celui de Sandro Tonali reviendrait avec insistance. Toutefois, le10sport.com vous a révélé le 16 mai dernier que la candidature du PSG dans ce dossier a été complètement devancée par celle de l'Inter Milan ! Il y a-t-il encore un espoir de voir Tonali porter les couleurs du club de la capitale la saison prochaine ? Pas vraiment pusique les Nerazzurri auraient effectivement pris une avance peut-être décisive !

L’Inter Milan très proche de boucler le dossier !