Mercato - Real Madrid : Nouvelle annonce de taille sur Kai Havertz !

Publié le 4 juin 2020 à 9h30 par G.d.S.S.

Annoncé dans le collimateur du Real Madrid et d’autres cadors étrangers, Kai Havertz serait encore dans le flou pour son avenir comme l’a indiqué le directeur sportif du Bayer Lekerkusen.

Au même titre que Jadon Sancho, Federico Chiesa ou encore Sandro Tonali, la jeune pépite du Bayer Leverkusen Kai Havertz (20 ans) devrait animer le prochain mercato estival. Le milieu offensif du Bayer Leverkusen aurait une très grosse cote sur le marché des transferts, et le Real Madrid ainsi que le Bayern Munich seraient déterminés à le recruter cet été. Simon Rolfes, le directeur sportif du club allemand, a fait le point sur l’avenir d’Havertz ce jeudi dans un entretien accordé à Marca .

« Tous les grands clubs d’Europe le veulent »