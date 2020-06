Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet international allemand qui confirme une offensive de Tuchel !

Publié le 4 juin 2020 à 11h45 par B.C.

Ancien joueur du Borussia Dortmund, Julian Weigl a régulièrement fait l'objet de rumeurs l'envoyant au PSG. Ce jeudi, l'international allemand confirme l'intérêt parisien à son égard, et avoue qu'il était disposé à retrouver Thomas Tuchel dans la capitale.

Ces derniers mois, beaucoup de milieux de terrain ont été annoncés dans le viseur du PSG. Il faut dire que le club de la capitale a beaucoup de mal à remplacer Thiago Motta, tandis qu'Idrissa Gueye, Ander Herrera ou encore Leandro Paredes ne font pas toujours l'unanimité. L'Argentin, arrivé au PSG en janvier 2019, n'était d'ailleurs pas la priorité de Thomas Tuchel. L'ancien coach du BVB souhaitait en effet mettre la main sur Julian Weigl mais n'est pas parvenu à ses fins. Ce jeudi, le milieu de terrain allemand confirme que le PSG a voulu s'attacher ses services il y a plus d'un an, mais le club de la capitale n'a pas réussi à trouver un accord avec le Borussia Dortmund.

« J'avais reçu une offre du PSG et j'étais impatient de l'accepter »