EXCLU - Mercato : Le RC Lens s’offre Corentin Jean

Publié le 4 juin 2020 à 14h15 par La rédaction

Prêté par Toulouse ces derniers mois, Corentin Jean a été définitivement recruté par le RC Lens qui a levé l’option d’achat le concernant.

Depuis son arrivée au RC Lens l’hiver dernier sous la forme d’un prêt, Corentin Jean semble avoir convaincu la direction du club nordiste. L’ancien attaquant de l’AS Monaco, qui n’a plus qu’une année de contrat avec le Toulouse FC, a inscrit 3 buts en seulement 9 matchs disputés en Ligue 2 entre son arrivée en janvier et l’interruption des compétitions liées à la crise du Covid-19 . D’ailleurs, le RC Lens a décidé de fixer l’avenir de Jean…

Lens lève l’option d’achat de Jean

Selon nos informations, Corentin Jean va rester au RC Lens la saison prochaine. Les Sang et Or ont décidé de lever l’option d’achat dont ils disposaient auprès de Toulouse, et cette dernière avoisinerait le million d’euros. L’attaquant de 24 ans va signer un contrat d’une durée de trois ou quatre ans dans le Nord.